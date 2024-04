Ci risiamo, è di nuovo tensione tra giocatori e giovani tifosi del Barcellona. L'ultimo protagonista in ordine di tempo è stato Inigo Martinez, difensore di quasi 33 anni arrivato in estate dall'Athletic Bilbao. Appena uscito dal centro sportivo Joan Gamper, Martinez ha inchiodato subito la sua automobile in mezzo alla strada ed è sceso per affrontare di petto un giovane tifoso del Barcellona che, molto probabilmente, lo aveva insultato più volte. La reazione del calciatore è stata molto chiara: "Questa è l'ultima volta che mi chiamate stupido e mi insultate, dillo anche al tuo amico", ha ripetuto spesso in faccia a un ragazzo che, all'apparenza, non sembrava molto propenso a recepire l'avviso dello spagnolo. Martinez è poi rientrato in macchina, mentre il tifoso è stato portato via da un suo amico.