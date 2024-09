Introduzione

Il nuovo arrivato sul mercato non smette di segnare: con il tiro al volo contro il Girona, Dani Olmo ha ora trovato la rete in tutte le sue prime tre partite con la maglia blaugrana, eguagliando il primato di soli altri tre big nella storia del club, tra cui Ibrahimovic. Ex canterano, Olmo ha viaggiato a lungo prima di conquistarsi il ritorno a casa nel Barça: cinque anni e mezzo in Croazia nella Dinamo Zagabria più altri quattro e mezzo in Bundes a Lipsia, l'ultimo Europeo da protagonista e ora l'impatto sprint dopo i 55 milioni spesi per lui in estate. Quindi (anche) la sostituzione: a metà ripresa è stato costretto al cambio, forse complice un piccolo problema già patito con la Spagna durante l'ultima pausa nazionali. E sempre parlando di record: nel XXI secolo solo nove giocatori avevano segnato in tutte le loro prime tre partite nella Liga, tra cui CR7 (che era CR9) e Sneijder