Un accordo tra i 250 e i 300 milioni di euro (in base ai bonus) per il nuovo nome dello stadio dell'Atletico Madrid, che fino al 2033 si chiamerà "Riyadh Air Metropolitano". Dunque addio al "Civitas" (ex Wanda) e debutto della nuova denominazione il prossimo 20 ottobre contro il Leganes. L'accordo è stato ufficializzato mercoledì 9 ottobre dall'Atletico Madrid.