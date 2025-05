L'addio di Imanol Alguacil alla Real Sociedad e un ‘Sentimiento de orfandad’

Da sette anni e mezzo Imanol Alguacil è l'allenatore della Real Sociead e prima ha giocato nel club basco per dieci anni: ora è il momento dell'addio. Da allenatore ha riportato la squadra di San Sebastian ad alti livelli e ha vinto un trofeo che mancava da oltre trenta anni. Incarna il "Sentimiento Realista" e la cultura basca come pochi altri e i tifosi sono legatissimi a lui, per questo il suo addio è stato paragonato alla perdita di un genitore