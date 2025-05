Il suo addio al Real Madrid era atteso, ma appartiene a quel genere di distacchi a cui non si è mai davvero preparati. Modric per i blancos è stato tanto, se non quasi tutto. E ha pure interrotto quella lotta che sembrava ad armi (im)pari per il Pallone d'Oro. Tutto è nato dal parcheggio di un albergo a Zara: Veronica Baldaccini su Sky Sport Insider ripercorre le orme del campione croato e quello che ha rappresentato per il calcio