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Real Madrid, Asencio in ospedale per enterocolite batterica: persi 6 kg in poco tempo

real madrid

Il Real Madrid ha comunicato che al difensore Raúl Asencio "è stata diagnosticata un'enterocolite batterica" dopo esami effettuati dallo staff medico. Il giocatore, assente contro il Bayern Monaco per una gastroenterite, è rientrato a casa per le cure dopo ulteriori accertamenti in ospedale. Secondo i media spagnoli, nelle ultime settimane avrebbe perso circa sei chili

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Importanti aggiornamenti sulle condizioni di Raúl Asencio, difensore classe 2003 del Real Madrid. Il club ha comunicato che al difensore "è stata diagnosticata un'enterocolite batterica" dopo gli esami effettuati dallo staff medico. Il problema nasce da una gastroenterite accusata nei giorni scorsi, che gli aveva impedito di partire per Monaco e di essere disponibile per il ritorno dei quarti di finale contro il Bayern. Le condizioni, invece di migliorare, sono peggiorate, rendendo necessari ulteriori accertamenti in ospedale prima del rientro a casa dove ora proseguirà la convalescenza. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, lo spagnolo avrebbe perso circa sei chili a causa dei sintomi. 

Il comunicato del Real Madrid

"A seguito degli esami effettuati dallo staff medico del Real Madrid, al nostro giocatore Raúl Asencio è stata diagnosticata un'enterocolite batterica. Asencio si trova attualmente a casa per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni saranno monitorate".

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