Florentino Perez avrebbe un candidato preferito per la panchina del Real Madrid: José Mourinho. Arbeloa, subentrato a gennaio a Xabi Alonso, sarà probabilmente esonerato a fine stagione. Come riportato da The Athletic, il presidente dei blancos sarebbe il principale sponsor del ritorno dello Special One con cui vinse tre titoli tra il 2010 e il 2013. Non mancherebbero, comunque, resistenze interne al club attorno al nome dell'allenatore del Benfica

Florentino Perez guiderà la scelta del prossimo allenatore del Real Madrid, e il suo candidato preferito sarebbe, come riportato da The Athletic e da diversi media spagnaoli, José Mourinho. Un approccio diverso rispetto all'estate scorsa, quando fu il direttore generale José Ángel Sánchez a guidare la trattativa che portò all'ingaggio di Xabi Alonso, poi avallato dallo stesso Perez. L'esperienza di Arbeloa, subentrato a gennaio proprio ad Alonso, è destinata a chiudersi a fine stagione. Sul nome di Mourinho, comunque, non mancano resistenze interne: il portoghese fu infatti una figura controversa nello spogliatoio durante la sua prima esperienza a Madrid. Sul fronte contrattuale, lo Special One è legato al Benfica fino al giugno 2027, ma una clausola da circa 3 milioni consentirebbe a entrambe le parti di rescindere entro 10 giorni dall'ultima partita della stagione.