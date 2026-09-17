Ceuta e Mbappé, una maglia a metà che dà fastidio (ma che invita al dialogo)

Ha fatto molto discutere in Spagna la scelta di Mbappé e Vinicius di indossare a metà la maglia a sostegno dei cittadini spagnoli di Ceuta, exclave iberica in Nord Africa al centro di tensioni legate al tema dei migranti. Lo stesso Mbappé però ha spiegato la sua posizione: un invito al dialogo e a trovare soluzioni condivise, riconoscendo tutte le ragioni in campo ma anche rivendicando l’esigenza di umanità