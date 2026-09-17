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l'intervista

Alvini: "Il mio calcio moderno e disciplinato, così proverò a salvare il Frosinone"

Massimiliano Nebuloni

Massimiliano Nebuloni

Con 7 punti nelle prime 4 giornate il Frosinone è una delle migliori realtà di questo inizio di stagione, frutto anche del lavoro e della mentalità del suo allenatore, tornato in Serie A coi ciociari grazie alla vittoria della Serie B. Ce l'ha raccontata in questa intervista in esclusiva

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