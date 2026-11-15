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l'intervista

Quando il calcio diventa un Trauma da affrontare

Emiliano Tomasini
©Ansa

Lo scontro tra Jesús Owono e Jesús de Miguel ha causato la morte dell'attaccante spagnolo, ma ha lasciato una ferita che va oltre le due persone direttamente coinvolte, raggiungendo compagni, staff e tifosi. Francesca De Stefani, psicoterapeuta e psicologa dello sport, spiega a Sky Sport Insider come si affronta un trauma così estremo e perché il sostegno psicologico è fondamentale

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