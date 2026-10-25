Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Sfida molto importante nella Liga, si gioca il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Mourinho manda in campo Bernardo Silva. Ci sono Arda Guler e Diomandé con Mbappé. In porta out Courtois, gioca Lunin. Flick con Raphinha riferimento più avanzato, Gordon con Fermin Lopez e Lamine Yamal. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsì, Martin, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha. All. Flick
REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Valverde, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouameni; Arda Guler, Bellingham, Diomande; Kylian Mbappé. All. Mourinho
C'è Barcellona-Real, Mou da quando ha la barba le vince tutte: "Ma non sono superstizioso
C'è un denominatore comune nell'ultimo mese di sole vittorie per il Real Madrid, atteso dal Clàsico al Camp Nou. Dalla Liga (battute Villarreal e Siviglia) alla Champions (Roma e Lipsia), i Blancos collezionano successi da quando José Mourinho si è fatto crescere la barba: "Sto così male? Però non sono superstizioso... ", ha assicurato lo Special One in conferenza stampa. Funzionerà anche contro il Barça?
Barcellona-Real Madrid, Mourinho e il 'fattore barba': le sta vincendo tutteVai al contenuto
La formazione del Real Madrid in grafica
La formazione del Barcellona in grafica
Real Madrid, le scelte di formazione
Mou perde anche Courtois nell'immediata vigilia della sfida: gioca Lunin. Valverde sulla linea dei difensori a destra. Gioca Bernardo Silva con Tchouameni a centrocampo. Alle spalle di Mbappè, Arda Guler, Bellingham e Diomandé
Barcellona, le scelte di formazione
Flick con Raphinha riferimento più avanzato e alle sue spalle Yamal, Fermin Lopez e Gordon. Rodri e Pedri la diga di centrocampo, confermato Xavi Espart sulla destra in difesa
Barcellona-Real Madrid, forfait di Courtois per influenza
A poche ore dall’attesissimo Clasico contro il Barcellona, José Mourinho deve fare i conti con un importantissimo forfait dell’ultimo minuto. Alle prese con una “sindrome influenzale”, Thibaut Courtois non ci sarà. Al suo posto, tra i convocati entra Ilia Voloshyn
Barcellona-Real Madrid, Mourinho fa i conti con un forfait dell’ultimo minutoVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsì, Martin, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha. All. Flick
REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Valverde, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouameni; Arda Guler, Bellingham, Diomande; Kylian Mbappé. All. Mourinho
Statistiche e curiosità
Sarà il 265° incontro fra le due squadre: 106 vittorie del Barcellona, 51 pareggi e 107 successi dei blancos
Barcellona-Real è anche sfida a suon di gol
Una sfida che è anche sinonimo di gol e spettacolo, oltre che di tensione sportiva: 441 i gol realizzati dai blaugrana, 447 quelli delle merengues
Lo stato di forma del Barcellona
I blaugrana arrivano all'appuntamento da capolista, reduci dalla prima sconfitta stagionale in Europa contro il Paris Saint-Germain, ma con una striscia di nove vittorie consecutive in campionato che non ha precedenti nella storia del club
I numeri di Lamine Yamal in questa stagione
Lamine Yamal è il trascinatore di questa Barcellona: il diciannovenne ha già collezionato dieci gol e dieci assist in dodici presenze stagionali
I numeri di Mourinho contro il Barcellona
Il Real Madrid di José Mourinho arriva a Barcellona con sei punti di ritardo in classifica. I suoi numeri personali contro il Barcellona restano positivi con cinque partite senza sconfitte sulla panchina madridista. Inoltre, un Mbappé da 12 gol in 10 sfide contro i catalani in carriera fa sperare bene ai tifosi madridisti.
Real Madrid vittorioso in quattro delle ultime cinque gare
Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque uscite, subendo una sola sconfitta, quella per 2-1 contro l'Atletico Madrid in campionato.
Vittoria del Barcellona nell'ultimo precedente
Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 10 maggio 2026 in Liga, il Barcellona si è imposto per 2-0 davanti al proprio pubblico.
Com'è andata tra Barça e Real nelle ultime cinque sfide
Negli ultimi cinque incroci tra le due squadre, i blaugrana hanno vinto quattro volte contro una vittoria del Real Madrid, con i catalani che hanno avuto la meglio anche in Supercoppa di Liga per 3-2 e in Coppa del Re per 3-2.
La situazione di classifica nella Liga
Nella Liga, il Barcellona guida la classifica a punteggio pieno, mentre il Real Madrid occupa la terza posizione con sei punti di distacco: una vittoria dei blaugrana allungherebbe il vantaggio a nove punti, rendendo la rimonta dei blancos ancora più complicata.