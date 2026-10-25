Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Barcellona-Real Madrid, forfait di Courtois per influenza: le news

Liga

A poche ore dall’attesissimo Clasico contro il Barcellona, José Mourinho deve fare i conti con un importantissimo forfait dell’ultimo minuto. Alle prese con una “sindrome influenzale”, Thibaut Courtois non ci sarà. Al suo posto, tra i convocati entra Ilia Voloshyn

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois non giocherà l’attesissima sfida del Camp Nou contro il Barcellona capolista nella Liga. Lo ha riferito il Real Madrid in un comunicato stampa. Il belga è infatti alle prese con una ‘sindrome influenzale’.  "Courtois – ha scritto il club madrileno - dà forfait all'ultimo minuto per una sindrome influenzale in vista della partita di stasera tra Real Madrid e Barcellona, valida per la decima giornata di Liga. Al suo posto, tra i convocati c’è Illia Voloshyn”. 

Quando si giocherà Barcellona-Real Madrid

Il primo Clásico della stagione è in programma a Barcellona stasera alle 21 e vedrà contrapposti due dei favoriti per il Pallone d'Oro, che verrà assegnato lunedì: il blaugrana Lamine Yamal e il madridista Kylian Mbappé. Prima del big match, il Barça è in testa alla Liga con 6 punti di vantaggio sul Real (terzo). L'Atlético Madrid occupa la seconda posizione, a 2 punti dal Barcellona, dopo la vittoria ottenuta sabato contro il Deportivo La Coruna. 

Vedi anche

Mou e il 'fattore barba': le sta vincendo tutte

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Liga: Altre Notizie

4 giornate a Vinicius, salta il Clàsico

LA LIGA

Vinicius Junior è stato squalificato per 4 giornate in Liga dopo l'espulsione subita nella...

Follia Vinicius, espulso per una tirata di capelli

COS'È SUCCESSO

Rosso diretto al brasiliano al 72' della sfida valida per l'ottava giornata della Liga. Nel corso...

Replica Atletico a Mou: "Stop pressioni arbitrali"

il caso

Dopo la 'trovata' di Mourinho al termine del derby di Madrid perso al Metropolitano, le foto...

Mou in conferenza con le foto: "Ci sono due rossi"

Liga

Dopo la scofitta nel derby con l'Atletico Madrid (merengues in 10 per l'espulsione di Huijsen),...

Mbappé e Vinicius nascondono maglia pro Ceuta

la ricostruzione

Nuova polemica in casa Real con Kylian Mbappé tra i protagonisti. Prima della sfida contro...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE