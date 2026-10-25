A poche ore dall’attesissimo Clasico contro il Barcellona, José Mourinho deve fare i conti con un importantissimo forfait dell’ultimo minuto. Alle prese con una “sindrome influenzale”, Thibaut Courtois non ci sarà. Al suo posto, tra i convocati entra Ilia Voloshyn
Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois non giocherà l’attesissima sfida del Camp Nou contro il Barcellona capolista nella Liga. Lo ha riferito il Real Madrid in un comunicato stampa. Il belga è infatti alle prese con una ‘sindrome influenzale’. "Courtois – ha scritto il club madrileno - dà forfait all'ultimo minuto per una sindrome influenzale in vista della partita di stasera tra Real Madrid e Barcellona, valida per la decima giornata di Liga. Al suo posto, tra i convocati c’è Illia Voloshyn”.
Quando si giocherà Barcellona-Real Madrid
Il primo Clásico della stagione è in programma a Barcellona stasera alle 21 e vedrà contrapposti due dei favoriti per il Pallone d'Oro, che verrà assegnato lunedì: il blaugrana Lamine Yamal e il madridista Kylian Mbappé. Prima del big match, il Barça è in testa alla Liga con 6 punti di vantaggio sul Real (terzo). L'Atlético Madrid occupa la seconda posizione, a 2 punti dal Barcellona, dopo la vittoria ottenuta sabato contro il Deportivo La Coruna.