Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois non giocherà l’attesissima sfida del Camp Nou contro il Barcellona capolista nella Liga. Lo ha riferito il Real Madrid in un comunicato stampa. Il belga è infatti alle prese con una ‘sindrome influenzale’. "Courtois – ha scritto il club madrileno - dà forfait all'ultimo minuto per una sindrome influenzale in vista della partita di stasera tra Real Madrid e Barcellona, valida per la decima giornata di Liga. Al suo posto, tra i convocati c’è Illia Voloshyn”.