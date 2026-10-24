 C’è Barça Real, Mou (con la barba) le vince tutte: 'Ma non è superstizione' | Sky Sport
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C'è Barcellona-Real, Mou da quando ha la barba le vince tutte: "Ma non sono superstizioso"

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C'è un denominatore comune nell'ultimo mese di sole vittorie per il Real Madrid, atteso dal Clàsico al Camp Nou. Dalla Liga (battute Villarreal e Siviglia) alla Champions (Roma e Lipsia), i Blancos collezionano successi da quando José Mourinho si è fatto crescere la barba: "Sto così male? Però non sono superstizioso...", ha assicurato lo Special One in conferenza stampa. Funzionerà anche contro il Barça?

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