C'è un denominatore comune nell'ultimo mese di sole vittorie per il Real Madrid, atteso dal Clàsico al Camp Nou. Dalla Liga (battute Villarreal e Siviglia) alla Champions (Roma e Lipsia), i Blancos collezionano successi da quando José Mourinho si è fatto crescere la barba: "Sto così male? Però non sono superstizioso...", ha assicurato lo Special One in conferenza stampa. Funzionerà anche contro il Barça?

4 GIORNATE A VINICIUS, SALTA IL CLÀSICO