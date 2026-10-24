C'è Barcellona-Real, Mou da quando ha la barba le vince tutte: "Ma non sono superstizioso"
C'è un denominatore comune nell'ultimo mese di sole vittorie per il Real Madrid, atteso dal Clàsico al Camp Nou. Dalla Liga (battute Villarreal e Siviglia) alla Champions (Roma e Lipsia), i Blancos collezionano successi da quando José Mourinho si è fatto crescere la barba: "Sto così male? Però non sono superstizioso...", ha assicurato lo Special One in conferenza stampa. Funzionerà anche contro il Barça?
- Dobbiamo tornare allo scorso 20 settembre, quando il Real Madrid anticipava la sosta per le Nazionali con la sconfitta nel derby. Finisce 2-1 per l'Atletico, sconfitta che costa il quarto posto in classifica alle spalle dei 'cugini' e del Betis (che aveva battuto 1-0 i Blancos alla 4^ giornata) con un ritardo di 6 punti dal Barcellona capolista. E l'espressione di José Mourinho la dice lunga
- La differenza ad oggi non sta solamente nella barba dello Special One, look rinnovato come il bilancio del Real Madrid che ha collezionato solo vittorie nell'ultimo mese. E guai a parlargli di superstizione...
- "Ha barba da un mese e ha vinto tutto: è superstizione?". Questa è la domanda che è stata posta in conferenza stampa a Mou alla vigilia del Barcellona. "Assolutamente no - la replica divertita di José -, sto così male? Dovrei raderla? Però sono uno dei pochi nel mondo del calcio a non essere superstizioso".
- REAL MADRID-VILLARREAL 1-0 (Liga, 10 ottobre)
62' Diomande
- ROMA-REAL MADRID 3-4 (Champions League, 18 ottobre)
20' De Roon (RO), 25' Mbappé (RM), 51' e 57' Malen (RO), 83' Espì (RM), 85' Endrick (RM), 90' Rudiger (RM)
- REAL MADRID-SIVIGLIA 4-1 (Liga, 18 ottobre)
30' Guler (RM), 37' e 63' rig. Mbappé (RM), 80' Bueno (S), 82' Diomande (RM)
- REAL MADRID-LIPSIA 4-1 (Champions League, 21 ottobre)
43' B. Silva (RM), 52' Guler (RM), 83' Mbappé (RM), 85' Gomis (L), 87' Diomande (RM)
- E un Clàsico che può riscrivere un campionato dove i blaugrana hanno sempre vinto (7 su 7) mentre il Real è ancora in ritardo di 6 punti. Va ricordato però che il Barça arriva dalla prima sconfitta stagionale contro il Psg, stop in Champions dove invece a punteggio pieno ci sono proprio i Blancos.
- Sarà davvero merito della barba di Mourinho? Un 'fattore' ora all'esame Camp Nou...