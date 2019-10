L’attaccante aveva abbandonato il campo dopo 12’ dell’amichevole Brasile -Nigeria. Starà fuori 4 settimane per una lesione di secondo grado al tendine del ginocchio sinistro. Questo il risultato degli ultimi esami. Probabile il rientro per il match di Champions League del 26 novembre contro il Real Madrid

Il Psg dovrà fare a meno di Neymar per 4 settimane. Gli ultimi esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale del ginocchio sinistro dell’attaccante brasiliano, che si era infortunato durante il match di Nazionale contro la Nigeria. Nei prossimi 8 giorni verranno effettuati ulteriori controlli per fare il punto, i medici valutano comunque lo stop in un mese, ma tutto dipenderà ovviamente dall'evoluzione.

L'infortunio

Nell’amichevole contro la Nigeria Neymar era uscito dopo appena 12’ minuti per un fastidio alla gamba sinistra. Nonostante il giocatore fosse stato ripreso mentre si toccava la parte interessata, chiedendo successivamente una borsa di ghiaccio, la sostituzione sembrava a scopo precauzionale. Il medico del Brasile, Rodrigo Lasmar, aveva suggerito questa ipotesi con le sue dichiarazioni: "Sul momento Neymar voleva continuare a giocare, poi ha capito che era meglio non rischiare. È una situazione che preoccupa ma dopo il match già non sentiva più dolore".