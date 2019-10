Psg-Marsiglia 4-0: Icardi e Mbappé trascinatori con una doppietta a testa

Doppietta, settimo gol in altrettante partite e gli applausi del Parc des Princes: è sempre più il Psg di Mauro Icardi, protagonista del 4-0 di stasera sul Marsiglia che lancia i ragazzi di Tuchel a 27 punti, già a +8 sul Nantes secondo. OM al tappeto dopo appena un tempo: ai due gol dell'ex Inter sono presto seguiti quelli di Mbappe, mentre Di Maria e Verratti hanno illuminato in versione assistmen. La squadra di Villas Boas scivola così al settimo posto, tallonata anche dal Rennes che nel pomeriggio ha battuto in volata il Tolosa. Completa l'11^ giornata di Ligue 1 il 2-2 tra St. Etienne e Amiens

Ligue 1, i risultati della domenica

Rennes-Tolosa 3-2

3' Niang (R), 6' Hunou (R), 41' Dossevi (T), 84' Gradel (T), 92' Gboho (R)

St. Etienne-Amiens 2-2

45' Khazri (S), 68' Mendoza (A), 76' Akolo (A), 80' aut. Dibassy (S)

Psg-Marsiglia 4-0

10 e 26' Icardi, 32' e 44' Mbappe

Le altre partite

Nantes-Monaco 0-1

Lilla-Bordeaux 3-0

Brest-Dijon 2-0

Lione-Metz 2-0

Montpellier-Angers 0-0

Reims-Nimes 0-0

Strasburgo-Nizza 1-0

CLASSIFICA: Psg 27, Nantes 19, Lilla 18, Reims 18, Brest 17, Angers 17, Marsiglia 16, Rennes 15, Bordeaux 15, Montpellier 15, Monaco 15, St. Etienne 15, Lione 13, Amiens 13, Nizza 13, Strasburgo 12, Tolosa 12, Nimes 11, Metz 11, Dijon 9.