Icardi ancora in gol, poker Psg al Saint-Etienne

Sigillo numero 13 in stagione per l'argentino, doppietta di Mbappè e gol di Neymar: parigini primi a +7 sul Marsiglia

Il Paris Saint-Germain continua la propria marcia in Ligue 1. Gli uomini di Thomas Tuchel vincono 4-0 sul campo del Saint-Etienne e si confermano in testa al campionato, a +7 sul Marsiglia seconda forza del campionato.

Il poker di reti dei parigini è equamente diviso tra le due frazioni di gioco. Nel primo tempo, il Psg mette presto la freccia: al 10' arriva il vantaggio firmato da Neymar. In chiusura di tempo arriva il raddoppio firmato dal solito Mbappé, che al 43' chiude virtualmente i giochi. Una partita influenzata in maniera determinante anche dal rosso estratto nei confronti di Aholou, che ha lasciato la squadra in 10 al 25'.

Nella ripresa i parigini arrotondano il risultato. A segno ancora Mauro Icardi: il centravanti trova il 13esimo sigillo alla 16esima uscita stagionale con la maglia del Psg. Nel finale ci pensa ancora Mbappè a mettere l'accento finale sulla partita, raggiungendo quota 14 gol in 17 partite. In mezzo, c'è anche spazio per un errore dal dischetto per Neymar, che manca l'appuntamento con la doppietta personale.

Un successo importante, il sesto consecutivo, con cui la squadra di Tuchel sale a quota 42 punti, contro i 35 della prima inseguitrice, il Marsiglia.

Colpi esterni per Strasburgo e Rennes

Nelle altre due partite di giornata, colpi esterni di misura per Strasburgo (1-0 in casa del Bordeaux) e per il Rennes (sempre 1-0 sul campo del Lione), che conferma il buon momento dopo la vittoria in Europa League sulla Lazio e si consolida quarta forza della Ligue 1.

Saint Etienne-Paris Saint Germain 0-4

10' Neymar, 43' e 89' Mbappè, 72' Icardi

Lione-Rennes 0-1

89' Camavinga

Bordeaux-Strasburgo 0-1

11' Ajorque