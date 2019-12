Ligue 1, i risultati della 19^ giornata: poker PSG all'Amiens, Icardi a segno. Pari Lione

PSG-AMIENS 4-1

10' e 65' Mbappé (P), 46' Neymar (P), 70' Mendoza (A), 84' Icardi (P)

Il PSG batte 4-1 l’Amiens trascinato dai suoi tre tenori: Mbappé, Neymar e Icardi, il tridente da 41 gol a metà stagione. L’ex Monaco, che ha sfoggiato un nuovo look biondo platino, è stato il migliore in campo: per il classe 1998 un gol per tempo e doppietta personale. Completano lo score Neymar e Mauro Icardi, a segno a sei minui dalla fine con una zampata da attaccante verso su cross dalla sinistra. Al fischio finale c’è spazio anche per l’invasione di campo di un giovanissimo tifoso: Mbappé lo ha abbracciato e gli ha autografato un libro. La squadra di Tuchel sale a 45 punti, a più sette sull’Olympique Marsiglia (vittorioso 3-1 sul Nimes).

GLI ALTRI RISULTATI



Marsiglia-Nimes 3-1

46' aut. Alakouch (N), 65' Benedetto (M), 81' Payet (M), 90' Briancon (N)

Dijon-Metz 2-2

14' Diallo (M), 18' Amalfitano (D), 42' Baldé (D), 90' Maiga (M)

Rennes-Bordeaux 1-0



82' Niang



Strasburgo-Saint Etienne 2-1



22' Ajorque (ST), 62' Thomasson (ST), 73' rig. Boudebouz (SA)

Monaco-Lille 5-1

13' Osimhen (L), 23' Martins (M), 29' Keita Baldé (M), 53' e 65' Ben Yedder (M), 90' Glik (M)

Stade de Reims-Lione 1-1



9' Tousart (L), 44' rig. Cafaro (S)

Nantes-Angers 1-2

17' Blas (N), 50' Bobichon (A), 87' El Melali (A)

Nizza-Tolosa 3-0



16' Sarr, 19' Boudaoui, 40' Lees-Melou

Montpellier-Stade Brestois 4-0

13' e 56' Laborde, 30' rig. Savanier, 83' Mollet