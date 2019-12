Psg, Icardi: "Voglio vincere tanti trofei. Davanti alla porta entro in modalità killer"

Un inizio di stagione quasi perfetto per Icardi, che nonostante il trasferimento negli ultimi giorni di mercato al Psg, ha cominciato da subito a segnare con la nuova maglia. Fin qui diciasette presenze e tredici gol per Icardi che ha trovato il feeling giusto con i compagni di reparto: "Mi trovo bene al Psg, voglio dimostrare quanto valgo e le cose stanno andando in maniera positiva. Il mio adattamento, anche grazie ai compagni è stato più rapido" ha detto l'ex Inter tramite i canali del club parigino. "Per me la cosa più naturale è fare gol. Cerco di farmi trovare dai compagni sempre nella posizione migliore – ha continuato Icardi - Appena c'è l'opportunità di segnare, mi metto in modalità killer".

"Sono arrivato al Psg per vincere"

Gli sono bastati 654 minuti per andare in doppia cifra, battuto il record di Ibrahimovic, che per segnare 10 reti impiegò 818 minuti. Una media di un gol ogni 82 minuti, uno ogni 17 palloni toccati: "Nella mia carriera ho segnato quasi 150 gol e quasi tutti simili, questo è quello che mi caratterizza. Sono arrivato al Psg per vincere il maggior numero di trofei. I tifosi vogliono veder vincere il Psg e sul campo gioco per questo".