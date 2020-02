Prosegue la rincorsa del Paris Saint-Germain al titolo di campione di Francia. La squadra di Thomas Tuchel ha ottenuto un’altra vittoria pirotecnica nel posticipo della 24^ giornata contro il Lione con le reti di Di Maria, Mbappè e Cavani, a cui si è aggiunto l’autorete di Marcal. Il Marsiglia ha tenuto il passo, avendo vinto di misura contro il Tolosa sabato scorso.

I risultati della 24^ giornata

Angers – Lille 0-2

Marsiglia – Tolosa 1-0

Rennes – Brest 0-0

Dijon – Nantes 3-3

Amiens – Monaco 1-2

Nizza – Nimes 1-3

Metz – Bordeaux 1-2

Montpellier – Saint-Etienne 1-0

Strasburgo – Reims 3-0

Paris Saint-Germain – Lione 4-2

Che autogol in PSG – Lione

Un autogol dei più rocamboleschi si è verificato nella sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League il 26 febbraio. Sul risultato di 2-0 ad inizio secondo tempo, Mbappé è scappato sulla fascia sinistra e ha servito Draxler in profondità. Il tedesco ha tentato di servire Cavani al centro, ma la difesa che rientrava ha respinto il primo suggerimento, con il pallone che però è tornato sui piedi del centrocampista del PSG. Così ci ha riprovato una seconda volta ma l’intervento goffo di Marcal ha scaraventato in rete sotto la traversa. La gara si è conclusa 4-2 in favore dei parigini, sempre più primi nel campionato francese, a +12 sul Marsiglia secondo.