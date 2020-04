In un momento così difficile, in cui l'epidemia di coronavirus sta mettendo a dura prova tutto il mondo, le stelle del calcio non si stanno tirando indietro. È il caso anche di Neymar , che ha compiuto una generosa donazione per aiutare a contrastare la diffusione del contagio. Il brasiliano ha messo a disposizione 5 milioni di real, corrispondenti a circa 900 mila euro , distribuendoli sia all' UNICEF che a un fondo di solidarietà aperto da alcune celebrità. La donazione era stata compiuta in forma anonima, ma la trasmissione brasiliana Fofocalizando ha rivelato la sua presenza tra i benefattori.

La quarantena di Neymar

Neymar sta trascorrendo la quarantena in Brasile nella sua villa di Mangaratiba, dove si trova con la famiglia e alcuni amici più cari, con cui si allena e gioca in spiaggia, come testimoniato anche dalle molte foto e dai video che lo stesso giocatore ha postato sul proprio profilo Instagram. Dopo qualche polemica in patria per l'isolamento forse un po' troppo sociale, l'entourage di Neymar ha però voluto chiarire la situazione: "La foto in questione è stata pubblicata su Instagram di Neymar e lo mostra con altre persone che sono in quarantena con lui, persone che vivono e hanno viaggiato insieme da Parigi al Brasile. Neymar ha offerto la sua casa a tutti loro in modo che potessero trascorrere i primi 14 giorni lì prima di incontrarsi con le loro rispettive famiglie. La casa in cui l'atleta sta facendo la sua quarantena è totalmente isolata e offre pace e serenità in modo che possa continuare ad allenarsi e prendersi cura dei propri cari in questo momento di dolore e confinamento nel mondo".