Di solito quando si parla di numeri associati a Mauro Icardi si pensa subito al suo impressionante score realizzativo con la maglia di Inter e PSG. Ma in versione maestro di matematica no, non l’avevamo ancora visto. La moglie Wanda Nara ha ripreso "Maurito" mentre aiuta con i compiti il piccolo Coki, uno dei figli avuti da Wanda Nara nel precedente matrimonio con Maxi Lopez. Un’immagine inedita, pubblicata sui social dalla showgirl argentina. La coppia sta trascorrendo questi giorni di quarantena nella splendida casa sul lago di Como insieme con i bambini. Icardi si tiene in forma tra palleggi e palestra, trovando anche il tempo per spiegare gli esercizi di matematica ai più piccoli.