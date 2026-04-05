Dopo oltre quattro mesi di stop per un infortunio al polpaccio, Paul Pogba torna tra i convocati del Monaco per la sfida contro il Marsiglia, in programma domenica 5 aprile alle 20:45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW . "Non ci sono state ricadute durante i carichi di lavoro, tutto procede per il meglio", ha spiegato l'allenatore Pocognoli in conferenza sull'ex Juve assente dallo scorso 5 dicembre

Riecco Paul Pogba. Dopo oltre quattro mesi di stop per un infortunio al polpaccio, il centrocampista è stato inserito nella lista dei convocati del Monaco per la gara contro il Marsiglia, in programma questa domenica 5 aprile alle 20:45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Solo 3 presenze e 30' prima dell'infortunio dello scorso 5 dicembre, nella sconfitta contro il Brest. Da quel momento è iniziato un lungo percorso di recupero, culminato nelle ultime settimane con il rientro in gruppo durante la sosta per le Nazionali. L'allenatore Sebastien Pocognoli aveva parlato in conferenza mostrando ottimismo sul recupero del centrocampista: "Si sta allenando con la squadra fin dall'inizio della sosta delle nazionali. Non ci sono state ricadute durante i carichi di lavoro. Per il momento, tutto procede per il meglio".