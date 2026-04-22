Giroud: "Milan, mi manchi. Tre anni fantastici"

L'attaccante francese - attualmente al Lille - parla del suo passato rossonero: "Mi manca il Milan. Ho passato tre anni fantastici. Adesso spero che il club torni in Champions League. Porto nel cuore la doppietta contro l’Inter, perché quel giorno è nato il coro si è girato Giroud"

Il 39enne ex attaccante del Milan Olivier Giroud (dal 2021 al 2024) - attualmente al Lille in Ligue 1 (11 reti finora in stagione) ha rilasciato un'intervista a 'MilanNews.it, nella quale ha parlato del suo passato nel campionato italiano

A cosa pensi quando senti la parola Milan?

“La passione per il calcio, San Siro, lo Scudetto, l’amore dei tifosi quando ero lì in campo. Ho tanta nostalgia del Milan, ma sono rimasto in contatto con i miei compagni e con le persone dello staff. Mi manca questo club, dove ho passato tre anni fantastici. Adesso spero che il club torni in Champions League l’anno prossimo".

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“Difficile dirlo, ma sono molto grato di aver giocato nelle squadre per cui tifavo da piccolo. Il Milan è una di queste e, quando sono arrivato lì, ho capito che fa parte di quei club ‘diversi’, con una storia speciale. Sono stato molto, molto fortunato, grato e fiero di aver giocato per il Milan".

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“Cosa volete che vi dica?. Questa forse è una stagione in cui c’è tanta pressione sui numeri 9. Non è facile per loro segnare tanti gol, però penso sia fondamentale avere una squadra alle spalle che faccia la differenza. Un attaccante non può fare tutto da solo".

Se gli attaccanti fanno fatica non è solo colpa loro.

“Assolutamente no. Sarebbe troppo facile dare la colpa a loro. Quando il 9 non segna è sempre ‘colpa tua’. Questo non mi piace. Anche quando segnavo, ringraziavo sempre la squadra e i miei compagni che mi aiutavano".

La doppietta nel derby contro l’Inter, il gol vittoria a Napoli in campionato, quello con la Lazio o la doppietta nel giorno dello scudetto contro il Sassuolo: quale rete porti maggiormente nel cuore?

“La doppietta contro l’Inter, perché lì è nato il coro ‘si è girato Giroud’. Anche se il gol più bello forse è stato quello contro lo Spezia a San Siro all’ultimo minuto, quando mi sono tolto la maglia. Quello è stato davvero speciale. L’altro giorno ho rivisto tutti i miei gol al Milan e mi sono anche emozionato un po’. I miei anni al Milan fanno parte della mia storia e di quella del club. Voglio solo dire che il Milan rimarrà sempre qui.