Come una classe in gita scolastica, soltanto che si trattava di un ritiro prima di un match di Ligue 1. Protagonisti una decina di giocatori dell’Olympique Marsiglia (che domenica sera alle 21 affronterà il Le Havre): hanno messo a soqquadro le stanze del centro sportivo in cui alloggiavano scatenando il caos. Una bravata, non certo un atto di protesta o di 'rivoluzione'. Semplicemente, pare che i ragazzi si annoiassero. Da quanto emerso il più scatenato sarebbe stato Pierre-Emerick Aubameyang che per 'scherzo' avrebbe spruzzato un estintore su Bob Tahri, il dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco. Il presidente ad interim Alban Juster e il presidente entrante Stéphane Richard hanno incontrato la squadra e pare inevitabile la sanzione, specie nei confronti di Aubameyang, escluso dalla partita di domenica sera. Secondo diverse fonti riportate da L'Equipe l’attaccante si sarebbe scusato con Tahri e la dirigenza, affermando di aver voluto solo “ravvivare l'atmosfera”.

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