Olympique Marsiglia, caos in ritiro: Aubameyang svuota un estintore su un dirigenteMarsiglia
Emergono dettagli curiosi sulla serata di ritiro dell’Olympique Marsiglia in vista della partita contro il Le Havre: una decina di giocatori ha messo a soqquadro le stanze del centro sportivo, con Aubameyang scatenato che 'per noia' ha svuotato un estintore sul dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco
Come una classe in gita scolastica, soltanto che si trattava di un ritiro prima di un match di Ligue 1. Protagonisti una decina di giocatori dell’Olympique Marsiglia (che domenica sera alle 21 affronterà il Le Havre): hanno messo a soqquadro le stanze del centro sportivo in cui alloggiavano scatenando il caos. Una bravata, non certo un atto di protesta o di 'rivoluzione'. Semplicemente, pare che i ragazzi si annoiassero. Da quanto emerso il più scatenato sarebbe stato Pierre-Emerick Aubameyang che per 'scherzo' avrebbe spruzzato un estintore su Bob Tahri, il dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco. Il presidente ad interim Alban Juster e il presidente entrante Stéphane Richard hanno incontrato la squadra e pare inevitabile la sanzione, specie nei confronti di Aubameyang, escluso dalla partita di domenica sera. Secondo diverse fonti riportate da L'Equipe l’attaccante si sarebbe scusato con Tahri e la dirigenza, affermando di aver voluto solo “ravvivare l'atmosfera”.
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La stagione dell'OM
A 7 punti dal terzo posto, il Marsiglia è crollato al settimo posto dopo il pesante 3-0 contro il Nantes e ora rischia di restare fuori dall’Europa, quando mancano due giornate alla fine del campionato. Aubameyang al momento conta 9 gol e 5 assist in stagione. Escluso dalla rosa per la gara con il Le Havre, dovrebbe tornare a disposizione per l’ultima giornata contro il Rennes, in quello che potrebbe essere un possibile scontro diretto per l’Europa (il Rennes è attualmente quinto a +3 sull’OM).