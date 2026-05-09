Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Olympique Marsiglia, caos in ritiro: Aubameyang svuota un estintore su un dirigente

Marsiglia

Emergono dettagli curiosi sulla serata di ritiro dell’Olympique Marsiglia in vista della partita contro il Le Havre: una decina di giocatori ha messo a soqquadro le stanze del centro sportivo, con Aubameyang scatenato che 'per noia' ha svuotato un estintore sul dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco

Come una classe in gita scolastica, soltanto che si trattava di un ritiro prima di un match di Ligue 1. Protagonisti una decina di giocatori dell’Olympique Marsiglia (che domenica sera alle 21 affronterà il Le Havre): hanno messo a soqquadro le stanze del centro sportivo in cui alloggiavano scatenando il caos. Una bravata, non certo un atto di protesta o di 'rivoluzione'. Semplicemente, pare che i ragazzi si annoiassero. Da quanto emerso il più scatenato sarebbe stato Pierre-Emerick Aubameyang che per 'scherzo' avrebbe spruzzato un estintore su Bob Tahri, il dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco. Il presidente ad interim Alban Juster e il presidente entrante Stéphane Richard hanno incontrato la squadra e pare inevitabile la sanzione, specie nei confronti di Aubameyang, escluso dalla partita di domenica sera. Secondo diverse fonti riportate da L'Equipe l’attaccante si sarebbe scusato con Tahri e la dirigenza, affermando di aver voluto solo “ravvivare l'atmosfera”.

Approfondimento

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

La stagione dell'OM

A 7 punti dal terzo posto, il Marsiglia è crollato al settimo posto dopo il pesante 3-0 contro il Nantes e ora rischia di restare fuori dall’Europa, quando mancano due giornate alla fine del campionato. Aubameyang al momento conta 9 gol e 5 assist in stagione. Escluso dalla rosa per la gara con il Le Havre, dovrebbe tornare a disposizione per l’ultima giornata contro il Rennes, in quello che potrebbe essere un possibile scontro diretto per l’Europa (il Rennes è attualmente quinto a +3 sull’OM).

Approfondimento

La situazione nei top campionati d'Europa: i verdetti

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ligue 1: Altre Notizie

Caos OM, Aubameyang svuota estintore sul dirigente

Marsiglia

Emergono dettagli curiosi sulla serata di ritiro dell’Olympique Marsiglia in vista della partita...

Giroud: "Milan, mi manchi. Tre anni fantastici"

Ligue 1

L'attaccante francese - attualmente al Lille - parla del suo passato rossonero: "Mi manca il...

Kombouaré: "Qui più italiani che in Juve e Milan"

PARIS FC

Nel pre del match giocato domenica contro il Metz, l’allenatore del Paris FC ha parlato della...

Monaco, torna Pogba: Bolt lo abbraccia in campo

Ligue 1

Paul Pogba è stato convocato dal Monaco per la partita con il Marsiglia, dopo esattamente 4 mesi...

Pogba convocato per Monaco-Marsiglia

stasera su sky

Dopo oltre quattro mesi di stop per un infortunio al polpaccio, Paul Pogba torna tra i convocati...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE