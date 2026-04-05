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Monaco, Pogba torna tra i convocati e Usain Bolt lo abbraccia

Ligue 1

Paul Pogba è stato convocato dal Monaco per la partita con il Marsiglia, dopo esattamente 4 mesi dall'ultima presenza. Ad accogliere l'ex Juventus in campo c'era anche Usain Bolt, leggenda dell'atletica. Il giamaicano ha abbracciato Pogba, come si vede in un video postato dagli account social del Monaco. Pogba non è entrato in campo e si è goduto dalla panchina il 2-1 con cui i suoi compagni hanno battuto il Marsiglia

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Durante il riscaldamento prima dell'inizio di Monaco-Marsiglia, Paul Pogba ha ricevuto un saluto molto speciale. Il francese, che non giocava dal 5 dicembre contro il Brest e non era convocato dal 9 dicembre 2025, ha ricevuto l'abbraccio di Usain Bolt, ex velocista e campione olimpico, ospite del club monegasco allo Stade Louis II. Il giamaicano ha avuto modo di scambiare due chiacchiere con Pogba, come mostrato in un video pubblicato sui social dal club francese. Bolt ha ricevuto anche una maglia con stampato, sul retro, 9:58, ovvero il tempo con cui firmò il record dei 100 metri ai Mondiali di Berlino del 2009, primato valido ancora oggi.

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