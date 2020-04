L'attaccante del Psg sta trascorrendo il suo periodo di isolamento per l'emergenza coronavirus in Brasile, nella sua villa di Mangaratiba. Allenamenti, qualche partita di padel e footvolley con gli amici e due calci al pallone con i suoi cani: ma l'asso brasiliano sembra aver smarrito il "fiuto" per il gol...

Quando si dice il "fiuto per il gol", ma pare che Neymar l'abbia smarrito... L'attaccante del Psg sta trascorrendo il suo periodo di isolamento per l'emergenza coronavirus in Brasile, nella sua villa di Mangaratiba. Dai video e dalle foto che condivide su Instagram lo vediamo allenarsi sulla sabbia, giocare qualche partita di padel e footvolley con gli amici e tirare due calci al pallone e correre con i suoi cani. La velocità sembra quella di sempre, ma tutto solo davanti alla porta (vuota) è stato capace di colpire in pieno il palo, confermando quella vecchia credenza popolare sulla somiglianza tra i padroni e i loro cuccioloni a 4 zampe...