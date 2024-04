Psg a un passo dal titolo in Francia dopo il 4-1 in casa del Lorient nel recupero della 29^ giornata di Ligue 1. Doppietta per Kylian Mbappé, che al minuto 84 ha provato a mandare in porta con un assist il fratello minore Ethan (in campo negli ultimi 17', dopo l'esordio col Metz a dicembre). Ma la conclusione viene respinta dal portiere, con il fratello maggiore che si dispera. Guarda il video

LORIENT-PSG 1-4, HIGHLIGHTS E TABELLINO