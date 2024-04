Nel corso della conferenza stampa in vista della semifinale di Coppa di Francia contro il Rennes, Luis Enrique è stato interpellato sulla reazione stizzita di Mbappé dopo il cambio nella gara contro il Marsiglia: "Non ci sono stati insulti verso di me, da un'invenzione sono partite solo speculazioni. Voglio che la stagione finisca bene per il Psg e per Kylian"

Vetta indiscussa in campionato, quarti di finale in Champions e semifinale di Coppa di Francia. Nonostante ciò, la stagione del Psg non è stata e non è tuttora serenissima. Il mancato rinnovo di contratto di Mbappé, in scadenza nel 2024, ha provocato diversi strascichi e anche il rapporto tra il giocatore e l'allenatore Luis Enrique non è mai sembrato idilliaco. L'ultima puntata è andata in scena domenica 31 marzo, durante la partita con il Marsiglia. In vantaggio ma in inferiorità numerica, lo spagnolo ha deciso di richiamare Mbappé in panchina, facendo entrare Goncalo Ramos al suo posto. Il portoghese ha poi segnato il gol del raddoppio, ma l'attenzione è stata catturata dall'ex Monaco, che è uscito dal campo infastidito. Per gli appassionati del labiale, era uscita anche qualche parola poco edificante dalla bocca del giocatore.