Alla vigilia dello scontro diretto contro il Marsiglia, con le sue parole alla stampa , aveva lasciato aperti spiragli per una possibile permanenza al Psg di Mbappé anche nella prossima stagione. Durante il match, poi, Luis Enrique ha dimostrato di saper fare anche a meno del fuoriclasse 25enne e trattare tutti allo stesso modo, come spesso dichiarato e attuato sul campo. La conferma è arrivata al 65' minuto quando, con la squadra parigina avanti di un gol (realizzato da Vitinha) ma sotto di un uomo (espulso Beraldo), l'allenatore ha deciso di sostituire il francese classe '98 per far posto a Gonçalo Ramos. Non la prima volta in stagione, ma questa volta l'attaccante è apparso un po' infastidito.

L'episodio della sostituzione

Gli occhi delle telecamere puntate sul suo volto: Mbappé sperava non toccasse a lui uscire dal campo, ha alzato lo sguardo sul tabellone e quando è comparso il numero 7 che ha sulle spalle la reazione è stata inequivocabile. Un'espressione infastidita e delusa che l'ha portato poi a sfilarsi la fascia di capitano - per cederla a un suo compagno di squadra - e alla lenta uscita dal terreno di gioco. Nessuno scambio di parole, sguardi o abbracci con Luis Enrique (in quel momento distante e impegnato a dare indicazioni alla squadra) ma una stretta di mano con alcuni componenti dello staff, prima di accomodarsi in panchina. Una scena che non aiuta a immaginare un futuro nella capitale francese per l'attaccante, in scadenza a giugno e la cui partenza sembra sempre più scontata.