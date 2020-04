Sambia (Montpellier) ricoverato: è Covid-19?

Lo scrive L'Equipe, mentre il club francese in un comunicato generico conferma solo il ricovero di un suo giocatore per "problemi digestivi e respiratori". Sarebbe il primo caso di positività in Ligue 1

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano francese L’Equipe, il centrocampista del Montpellier Junior Sambia (23 anni) sarebbe stato ricoverato d’urgenza lunedì scorso per sintomi che farebbero sospettare un possibile contagio al Covid-19. Sempre secondo L’Equipe, da questo giovedì il giovane giocatore sarebbe in rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il comunicato del Montpellier

Il Montpellier e l’entourage del giocatore non hanno voluto confermare l’indiscrezione, ma il club si è limitato a uno scarno comunicato pubblicato poche ore fa sul proprio sito: “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato a Montpellier in un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate”

Gli altri casi di coronavirus in Francia

Sambia è di Lione, ma dall’inizio del lockdown aveva sceto di rimanere nella sua casa di Montpellier. Se il tampone dovesse confermare la positività al coronavirus, sarebbe il primo caso di un giocatore della Ligue 1. Lo scorso marzo invece il sudcorano Hyun-jun Suk, che gioca a Troyes in Ligue 2, era diventato il primo giocatore professionista positivo al Covid-19 in Francia.