Digione-Angers 0-1

E' stata una rete siglata da Ismael Traoré a decidere il match tra Angers e Digione. In un confronto che ha visto una certa differenza in campo a livello di conclusioni pericolose, il punto di svolta è arrivato al 22° minuto quando Traoré ha trovato la combinazione della cassaforte difensiva avversaria. Quel gol, in buona sostanza, ha consentito all'Angers di imporsi ma soprattutto di incamerare l'intera posta in palio. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0. Oltre alla rete realizzata Traoré e compagni hanno anche colpito 2 pali, contro quello di Marié gli uomini di Stéphane Jobard .



Nel corso del match, Paul Bernardoni per l'Angers è stato poco impegnato: disimpegnandosi comunque bene nell'unica occasione in cui è stato chiamato in causa.



Nella sconfitta del Digione, Alfred Gomis oltre al gol subito è comunque stato chiamato in causa poche volte: solo 3 parate nel corso di tutto il match.



Nonostante il risultato, match tutto sommato in equilibrio. Il Digione ha avuto un maggior possesso palla (53%), mentre l'Angers ha prevalso per numero di tiri totali (13-9) e ha battuto più calci d'angolo (9-3).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (470-385): si sono distinti Bruno Ecuele Manga (78), Didier Ndong (75) e Pape Cheikh (68). Per gli ospiti, Thomas Mangani è stato il giocatore più preciso con 62 passaggi riusciti.



Sada Thioub nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per l'Angers con 4 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Digione è stato Aurelien Scheidler a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nell'Angers, il centrocampista Baptiste Santamaría è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (9 sui 14 totali). Per la stessa statistica, nelle fila del Digione, si è distinto il difensore Wesley Lautoa con 7 contrasti vinti.





Digione (4-3-3 ): A.Gomis, A.Ngouyamsa Nounchil, W.Lautoa, B.Ecuele Manga (Cap.), N.Muzinga, Pape Cheikh, J.Marié, D.Ndong, A.Scheidler, É.Ebimbe, M.Chouiar. All: Stéphane Jobard

A disposizione: B.Racovitan, F.Sammaritano, R.Amalfitano, M.Dobre, R.Philippe, R.Rúnarsson, A.Arli.

Cambi: R.Amalfitano <-> N.Muzinga (46'), F.Sammaritano <-> J.Marié (68'), R.Philippe <-> A.Scheidler (77'), M.Dobre <-> M.Chouiar (77')



Angers (4-1-4-1 ): P.Bernardoni, I.Traoré (Cap.), A.Bamba, S.Doumbia, R.Thomas, T.Mangani, A.Fulgini, B.Santamaría, S.Thioub, M.Pereira Lage, W.Kanga. All: Stéphane Moulin

A disposizione: F.El Melali , W.Taibi, Casimir Ninga, M.Pavlovic, L.Butelle, L.Coulibaly, P.Capelle, A.Bobichon, E.Ebosse.

Cambi: E.Ebosse <-> S.Doumbia (67'), R.Ninga <-> W.Kanga (68'), P.Capelle <-> T.Mangani (76'), F.El Melali <-> M.Pereira Lage (77')



Reti: 22' Traoré.

Ammonizioni: nessuna



Stadio: Stade Gaston-Gérard

Arbitro: Eric Wattellier