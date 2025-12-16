Mbappé-Psg, club condannato a pagare 61 milioni di euro al giocatore

Mbappé-Psg, club condannato a pagare 61 milioni di euro al giocatorela sentenza
Il tribunale del lavoro di Parigi ha emesso la sentenza che condanna il PSG al pagamento di un indennizzo di quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024. Respinta invece la richiesta del club parigino, che aveva chiesto un risarcimento al giocatore mostruoso pari a 440 milioni
Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024. Tuttavia, il tribunale, composto da due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, ha respinto la riclassificazione dei suoi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (CDI) e il conseguente risarcimento di 263 milioni di euro. Le richieste del PSG, pari a 440 milioni di euro, sono state respinte nella loro interezza. "Questa sentenza conferma che gli impegni presi devono essere onorati. Riafferma una semplice verità: anche nel calcio professionistico, il diritto del lavoro si applica a tutti", si legge in una dichiarazione rilasciata dal team legale del giocatore, come riporta 'Le Parisien'.
Ci eravamo tanto amati: la storia tra il PSG e Kylian Mbappé
Dopo una stagione incredibile con il Monaco, in cui vinse la Ligue 1 e portò i monegaschi in semifinale di Champions, Mbappé si trasferì al PSG nel 2017 per 180 milioni di euro, con la promessa implicita di guidare i parigini ai primi successi in campo internazionale. Nonostante l'impatto del francese sia stato devastante (256 reti in 308 presenze in tutte le competizioni), la storia d'amore con il PSG si è consumata rapidamente, a causa anche di situazioni difficili legate al rinnovo del contratto. Tra offerte rifiutate, prolungamenti fuori mercato e l'intervento del presidente Macron per convincerlo a restare a Parigi, alla fine Mbappé si è trasferito al Real Madrid nel 2024 a parametro zero, lasciando il PSG con una bacheca ricchissima di trofei nazionali, ma ancora senza quella Champions League arrivata l'anno scorso dopo una campagna straordinaria.