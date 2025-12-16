Mbappé-Psg, club condannato a pagare 61 milioni di euro al giocatore

Il tribunale del lavoro di Parigi ha emesso la sentenza che condanna il PSG al pagamento di un indennizzo di quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024. Respinta invece la richiesta del club parigino, che aveva chiesto un risarcimento al giocatore mostruoso pari a 440 milioni

Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024. Tuttavia, il tribunale, composto da due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, ha respinto la riclassificazione dei suoi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (CDI) e il conseguente risarcimento di 263 milioni di euro. Le richieste del PSG, pari a 440 milioni di euro, sono state respinte nella loro interezza. "Questa sentenza conferma che gli impegni presi devono essere onorati. Riafferma una semplice verità: anche nel calcio professionistico, il diritto del lavoro si applica a tutti", si legge in una dichiarazione rilasciata dal team legale del giocatore, come riporta 'Le Parisien'.