Il Psg e Kylian Mbappè finiscono in tribunale: Davanti al Tribunale del Lavoro di Parigi, il club campione d'Europa in carica ha chiesto al suo ex giocatore un risarcimento da 240 milioni di euro per aver rifiutato, nel 2023, il trasferimento all'Al-Hilal

La battaglia legale tra il PSG e Kylian Mbappé prosegue a suon di risarcimenti stellari. Davanti al Tribunale del Lavoro di Parigi, il club campione d'Europa in carica ha chiesto al suo ex giocatore un risarcimento da 240 milioni di euro per aver rifiutato, nel 2023, il trasferimento all'Al-Hilal. Questa richiesta segue quella dello stesso Mbappé di ricevere, dal club che lo ha proiettato nell'Olimpo del calcio, 263 milioni di euro. La richiesta del fuoriclasse del Real Madrid è giustificata, dal punto di vista del calciatore, per la riclassificazione del suo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e anche per il riconoscimento delle molestie psicologiche che Mbappé avrebbe subito alla scadenza del contratto.