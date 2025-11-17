Psg-Mbappé: club chiede un risarcimento da 240 milioni di eurofrancia
Il Psg e Kylian Mbappè finiscono in tribunale: Davanti al Tribunale del Lavoro di Parigi, il club campione d'Europa in carica ha chiesto al suo ex giocatore un risarcimento da 240 milioni di euro per aver rifiutato, nel 2023, il trasferimento all'Al-Hilal
La battaglia legale tra il PSG e Kylian Mbappé prosegue a suon di risarcimenti stellari. Davanti al Tribunale del Lavoro di Parigi, il club campione d'Europa in carica ha chiesto al suo ex giocatore un risarcimento da 240 milioni di euro per aver rifiutato, nel 2023, il trasferimento all'Al-Hilal. Questa richiesta segue quella dello stesso Mbappé di ricevere, dal club che lo ha proiettato nell'Olimpo del calcio, 263 milioni di euro. La richiesta del fuoriclasse del Real Madrid è giustificata, dal punto di vista del calciatore, per la riclassificazione del suo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e anche per il riconoscimento delle molestie psicologiche che Mbappé avrebbe subito alla scadenza del contratto.
Ci eravamo tanto amati: la storia tra il PSG e Kylian Mbappé
Dopo una stagione incredibile con il Monaco, in cui vinse la Ligue 1 e portò i monegaschi in semifinale di Champions, Mbappé si trasferì al PSG nel 2017 per 180 milioni di euro, con la promessa implicita di guidare i parigini ai primi successi in campo internazionale. Nonostante l'impatto del francese sia stato devastante (256 reti in 308 presenze in tutte le competizioni), la storia d'amore con il PSG si è consumata rapidamente, a causa anche di situazioni difficili legate al rinnovo del contratto. Tra offerte rifiutate, prolungamenti fuori mercato e l'intervento del presidente Macron per convincerlo a restare a Parigi, alla fine Mbappé si è trasferito al Real Madrid nel 2024 a parametro zero, lasciando il PSG con una bacheca ricchissima di trofei nazionali, ma ancora senza quella Champions League arrivata l'anno scorso dopo una campagna straordinaria.