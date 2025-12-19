Offerte Sky
Psg, Safonov ha parato due rigori di Coppa Intercontinentale... con la mano fratturata!

ma dai...

L’eroe della finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo Matvej Safonov si è rotto una mano parando uno dei rigori che hanno regalato la vittoria ai parigini. Ma né lui, né Luis Enrique sanno... come ha fatto!

CHI É SAFONOV: LE CURIOSITÀ SUL PORTIERE

"É incredibile, pure Safonov non sa come si sia fatto male". Con queste parole Luis Enrique ha commentato la notizia della frattura a una mano di Matvej Safonov, il portiere russo protagonista della vittoria del PSG contro il Flamengo nella Coppa Intercontinentale, con quattro rigori parati su cinque. Come comunicato dal club francese, Safonov ha riportato una frattura alla mano sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate tra 3-4 settimane. Resta, però, il mistero sulla dinamica dell’infortunio.

Luis Enrique: "Probabilmente ha parato due rigori con la frattura"

A confermarlo è stato lo stesso Luis Enrique in conferenza stampa: "Non so spiegarmi la dinamica dell'infortunio e neppure Safonov. Potrebbe essersi fatto male durante il terzo rigore, con un movimento strano della mano. Quindi è probabile che abbia parato gli ultimi due rigori del Flamengo con una mano fratturata! Ma l'adrenalina e l'emozione non gli hanno fatto sentire il dolore".

