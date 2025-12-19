L’eroe della finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo Matvej Safonov si è rotto una mano parando uno dei rigori che hanno regalato la vittoria ai parigini. Ma né lui, né Luis Enrique sanno... come ha fatto!

"É incredibile, pure Safonov non sa come si sia fatto male". Con queste parole Luis Enrique ha commentato la notizia della frattura a una mano di Matvej Safonov, il portiere russo protagonista della vittoria del PSG contro il Flamengo nella Coppa Intercontinentale, con quattro rigori parati su cinque. Come comunicato dal club francese, Safonov ha riportato una frattura alla mano sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate tra 3-4 settimane. Resta, però, il mistero sulla dinamica dell’infortunio.