Follia a Nizza, giocatori aggrediti dagli ultras

Al rientro da Lorient, dove la squadra è stata sconfitta per 3-1, scatta la follia davanti al Centro d’allenamento del Nizza. Secondo quanto ricostruiscono l’Equipe e RMC Sport, diversi ultras (intorno a 400) hanno atteso la squadra e lì sarebbero scoppiati veri e propri atti di violenza. “Gli incidenti verificati sono inaccettabili – scrive il Nizza -. Il club condanna questi atti con la più grande fermezza". Il sindacato dei calciatori: "Le violenze fisiche contro Terem Moffi e Jérémie Boga sono intollerabili"

Sei sconfitte consecutive dall’1 novembre scorso (tra campionato ed Europa League) hanno fatto scattare la follia davanti al centro di allenamento del Nizza. Un folto gruppo di ultras, ricostruiscono l’Equipe e RMC Sport, ha atteso la squadra e lì si sarebbero verificati veri e propri atti di violenza che hanno coinvolto, come spiega l’Unfp il sindacato dei calciatori francesi, in particolare Jeremie Boga e Terem Moffi.

Il Nizza: "Gli incidenti verificati sono inaccettabili" "Domenica – scrive il Nizza in un comunicato -, al loro ritorno da Lorient, gli Aiglons sono stati accolti davanti al Centro di allenamento da un folto gruppo di persone. Il club comprende la frustrazione generata dalla serie di prestazioni deludenti e di prestazioni al di sotto dei propri valori. Tuttavia, gli incidenti accaduti durante questo raduno sono inaccettabili. Diversi membri della squadra sono stati presi di mira. Il Nizza offre loro tutto il proprio sostegno e condanna questi atti con la più grande fermezza".

"Violenze intollerabili che non possono essere generate da alcuna frustrazione sportiva" Dura presa di posizione del sindacato dei calciatori francesi, l’Unfp (Union nationale des footballeurs professionnels), che condanna "con la massima fermezza gli atti di violenza inammissibili di cui sono stati vittime, ieri sera, i giocatori dell'Ofc Nice Terem Moffi e Jérémie Boga al loro rientro dalla partita contro il Lorient. Queste violenze fisiche sono intollerabili e non possono essere giustificate da alcuna frustrazione sportiva. Nulla può scusare simili gesti che ledono gravemente la loro integrità fisica e psicologica e contraddicono tutti i valori che il calcio, anche quello professionistico, deve rappresentare". Dall’Unfp aggiungono: "Abbiamo immediatamente contattato i giocatori coinvolti per esprimere loro il proprio sostegno. Di fronte a queste aggressioni – si legge ancora - e alle denunce presentate, il nostro sindacato si riserva il diritto di costituirsi parte civile nell’ambito delle procedure giudiziarie in corso, per garantire che i responsabili rispondano delle loro azioni davanti alla giustizia. Invitiamo l’insieme degli attori del calcio a mantenere la massima vigilanza e a condannare senza riserve ogni forma di violenza dentro e fuori dagli stadi".