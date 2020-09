Il coronavirus colpisce ancora la Francia: il Paris Saint-Germain ha ufficializzato tre casi di positività dopo i test effettuati mercoledì mattina. Secondo quanto riportato dall'Equipe, si tratterebbe di Neymar, Paredes e Angel Di Maria. Tutti e tre i giocatori osserveranno una quarantena di una settimana. E tutti e tre erano appena tornati da una vacanza ad Ibizia, dove erano volati in seguito alla finale di Champions persa a Lisbona contro il Bayern Monaco. L'attaccante brasiliano, in lacrime durante la premiazione al da Luz, è reduce da un'annata fatta di 19 gol e 12 assist in 27 partite giocate. Il centrocampista argentino, dal canto suo, era finito anche nella lista degli obiettivi di mercato della Juventus mentre Di Maria ha chiuso l'ultima stagione a quota 23 assist. La Ligue 1, che a causa della pandemia era stata fermata a marzo senza la possibilità di tornare in campo, è cominciata il 21 agosto. Il Psg, essendo arrivato fino in fondo in Champions, ha goduto di qualche giorno di riposo in più e dovrebbe debuttare giovedì prossimo contro il Lens.