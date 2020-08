Il Psg punta Skriniar, l'Inter aspetta un'offerta

I francesi hanno mostrato interesse per il difensore, senza però avanzare in modo ufficiale. Joao Mario potrebbe tornare in Portogallo, al Benfica, mentre il portiere Brazao è stato ceduto ufficialmente al Real Oviedo CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo aver preso Hakimi dal Borussia Dortmund per 40 milioni e essere arrivati a un passo da Kolarov della Roma, il mercato dell'Inter in entrata si è momentaneamente bloccato. Lo testimonia anche la vicenda Tonali, finito al Milan nonostante il netto vantaggio iniziale dei nerazzurri, già in parola con Cellino. Il motivo? Semplice: la dirigenza nerazzurra, prima di poter affondare qualche altro colpo, deve per forza di cose fare cassa con qualche uscita. E proprio in questo senso, uno dei nomi che i nerazzurri possono spendere è certamente quello di Milan Skriniar, finito nel dimenticatoio di Conte nel finale di stagione, ma comunque con un gran potenziale di mercato, considerato valore ed età dello slovacco. Tra le diverse squadre che stanno pensando all'ex Sampdoria ce n'è soprattutto una, e non proprio una qualasiasi, che sta mostrando un vivo interesse: è il Psg di Leonardo, che, pur senza aver presentato alcuna offerta ufficiale, sta cominciando a sondare il terreno attraverso il lavoro di qualche itermediario. Servirà qualche giorno per arrivare alla formulazione di una proposta, ma dopo la partenza di Thiago Silva è quasi certo che i parigini cercheranno di portare in Ligue 1 un giocatore di spessore e quello di Skriniar potrebbe essere proprio il giusto identikit.