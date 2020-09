Sette titolari out per il Covid, Psg ko 1-0 a Lens

LENS-PARIS SAINT GERMAIN 1-0

57' Ganago

LENS (3-4-1-2): Leca; Gradit, Bade, Medina; Michelin, Doucoure (83' Mauricio), Perez, Sylla (83' Boura); Kakuta (71' Cahuzac); Ganago, (71' Jean) Banza (65' Sotoca). All. Haise

PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Bulka; Kurzawa, Kehrer, Kimpembe (74' Diallo), Bernat (84' Bakker); Herrera, Gueye, Verratti; Sarabia, Kalimuendu-Muinga (74' Jese), Ruiz-Atil (68' Dagba). All. Tuchel

Esordio con sconfitta per il Paris Saint Germain in Ligue 1. Nel recupero della prima giornata del campionato francese, rinviata per permettere al club di Parigi di recuperare energie dopo la finale persa contro il Bayern in Champions League, la formazione di Tuchel è uscita sconfitta dal Felix Bollaert di Lens per 1-0. In uno stadio con i tifosi (capienza limitata a cinquemila persone), Tuchel non ha potuto schierare Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas, Marquinhos e Mbappé, tutti risultati positivi al Covid-19 e quindi posti in quarantena.

Con il solo Sarabia tra i titolari in attacco, l'allenatore del PSG si è dovuto affidare in avanti a Muinga e Ruiz-Atil senza poter disporre dell'esperienza necessaria per scardinare la difesa dei padroni di casa. Dopo aver saltato il doppio impegno in Nations League, in campo si è rivisto Marco Verratti che ha giocato tutti i 90'. Match winner Ganago con una rete al 57'. Il Psg è atteso già domenica gdal big match contro l'Olympique Marsiglia e Tuchel potrebbe recuperare almeno uno tra Neymar, Di Maria e Paredes in caso di controtampone negativo. Intanto il club francese si rinforzerà con l'arrivo in prestito, con diritto di riscatto, di Florenzi pronto a lasciare nuovamente la Roma.