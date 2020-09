Il calciatore vicino a lasciare nuovamente la Roma dopo l'avventura in prestito al Valencia della scorsa stagione: a sorpresa il terzino della Nazionale può andare in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain. Nelle prossime ore possibile partenza per Parigi CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo l’esperienza in prestito al Valencia nella passata stagione, il futuro di Alessandro Florenzi potrebbe essere ancora lontano dalla Roma e dall’Italia. A sorpresa, infatti, l’esterno classe 1991 è a un passo dal Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto: operazione con la Roma vicina alla definizione, tanto che il calciatore potrebbe partire in direzione Parigi già nella serata di giovedì 10 settembre o, al più tardi, venerdì 11.