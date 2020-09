La decisione della commissione disciplinare della LFP dopo la rissa nel finale di PSG-OM: il brasiliano aveva rifilato un colpo al collo allo spagnolo Alvaro Gonzalez, accusandolo poi di razzismo con diversi post sui social (l'inchiesta sui presunti insulti razzisti è ancora in corso). Gli altri provvedimenti: sei giornate per Kurzawa, tre per Amavi, due per Paredes e una per Benedetto. Di Maria sarà ascoltato il prossimo 23 settembre dopo il presunto sputo a Gonzalez

La commissione disciplinare della Ligue de Football Professionel ha comminato le prime sanzioni dopo la rissa nel "Classique" tra PSG e Marsiglia . Neymar è stato fermato per due giornate, per aver rifilato un colpo al collo allo spagnolo Alvaro Gonzalez. Il difensore dell’OM è ancora sotto indagine per presunti insulti razzisti , dopo le accuse social del fuoriclasse brasiliano ("mi ha chiamato scimmia"). Ancora al vaglio la posizione di Angel Di Maria , accusato di aver sputato a Gonzalez: l’argentino verrà ascolato il prossimo 23 settembre.

Le altre squalifiche

Ma la maxi-rissa del Parco dei Principi ha coinvolto diversi giocatori. Kurzawa ha ricevuto la squalificata più pesante e salterà sei giornate. Tre giornate, invece, per Amavi dell’OM, due per l’ex Roma Paredes e una per Dario Benedetto.

Il PSG batte il Metz

Intanto il Paris è tornato al successo in Ligue-1 dopo due sconfitte nelle prime due giornate del nuovo campionato. La squadra di Tuchel, con Di Maria e Icardi titolari (l’attaccante ex Inter è tornato a disposizione dopo il Covid) ha faticato e non poco a trovare la via del gol. Ha deciso il match un gol di Julian Draxler al 93’. Tra i parigini espulso Diallo, ennesima squalifica per i vicecampioni d’Europa in vista delle prossime partite. Florenzi, acciaccato, ha invece guardato la partita dalla tribuna.