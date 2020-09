7/9

Nello sport come nella vita, siamo qui per ispirare persone, per trasformare vite e non c'è spazio per coloro che proclamano odio o razzismo - ha scritto Dani Alves -. Possa tu non essere guidato dall'odio fratello mio, che tu possa essere la pace e la gentilezza che porti nella tua anima. L'amore è l'unico modo per combattere l'odio, anche se ferisce momentaneamente la nostra natura! Ti voglio bene, fratellino"



Foto Instagram Dani Alves