Nizza-PSG 0-3

Vittoria senza patemi per il Paris Saint-Germain che ha lasciato solo le briciole al Nizza incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di Thomas Tuchel hanno gestito nel migliore dei modi lungo tutti i 90 minuti di gioco. A sbloccare l'equilibrio ci ha pensato il gol di Kylian Mbappé al 38'. Da lì in avanti la gara è completamente girata con il Paris Saint-Germain che ha continuato ad attaccare mettendo all'angolo il Nizza. La squadra di Vieira ha incassato altre due reti e ha alzato bandiera bianca. I gol di Ángel Di María (doppietta) al 46' e Marquinhos al 66' hanno messo in cassaforte il risultato. Grazie al 3-0 finale la squadra capitanata da Marquinhos fa un bel balzo in avanti in classifica



Nonostante non sia riuscito a segnare il Nizza ha creato pericoli alla porta di Keylor Navas molto impegnato, autore di 5 parate.



E' stata una partita combattuta, caratterizzata da un sostanziale equilibrio anche nelle statistiche. Il Paris Saint-Germain ha battuto più calci d'angolo (7-4). In parità il numero dei tiri totali (14)e di quelli nello specchio della porta (6). In perfetto equilibrio, anche, il possesso palla.



Marco Verratti (Paris Saint-Germain) è stato il migliore per numero di passaggi completati (109), superando anche Morgan Schneiderlin, il più preciso nelle fila del Nizza (73). Il giocatore del Paris Saint-Germain migliore anche nei passaggi effettuati nella trequarti avversaria (26 contro 15 di Morgan Schneiderlin).



Kylian Mbappé è stato il giocatore che ha tirato di più per il Paris Saint-Germain: 6 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Nizza è stato Amine Gouiri a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Paris Saint-Germain, l'attaccante Mbappé è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (9 sui 12 totali). L'attaccante Amine Gouiri è stato invece il più efficace nelle fila del Nizza con 5 contrasti vinti (9 effettuati in totale).







Nizza: W.Benítez, Dante (Cap.), Y.Atal, A.Pelmard, J.Lotomba, Kephren Thuram, P.Lees-Melou, M.Schneiderlin, A.Gouiri, H.Kamara, Rony Lopes. All: Patrick Vieira

A disposizione: Y.Cardinale, D.Ndoye, F.Daniliuc, T.Pionnier Bertrand, M.Maolida, A.Trouillet, E.Sylvestre, E.Guessand, S.Ben Seghir.

Cambi: E.Sylvestre <-> K.Thuram-Ulien (58'), D.Ndoye <-> J.Lotomba (58'), F.Daniliuc <-> Y.Atal (65'), E.Guessand <-> M.Mesquita Lopes (73')



Paris Saint-Germain: K.Navas, A.Florenzi, Marquinhos (Cap.), M.Bakker, P.Kimpembe, M.Verratti, I.Gueye, J.Draxler, M.Icardi, K.Mbappé, Á.Di María. All: Thomas Tuchel

A disposizione: A.Muinga , B.Fadiga, S.Rico, C.Dagba, K.Ruiz-Atil, M.Bulka, P.Sarabia, A.Herrera, M.Kapo.

Cambi: A.Herrera <-> I.Gueye (23'), B.Fadiga <-> Á.Di María (79'), P.Sarabia <-> K.Mbappé (79'), C.Dagba <-> P.Kimpembe (83')



Reti: 38' (R) Mbappé, 46' Di María, 66' Marquinhos.

Ammonizioni: M.Verratti, M.Bakker, M.Schneiderlin



Stadio: Allianz Riviera

Arbitro: Benoît Bastien