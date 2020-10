Il centrocampista italiano è stato vittima di uno scherzo da parte dei compagni di squadra del PSG, che gli hanno "sequestrato" lo smartphone per giocarci in acqua. Le immagini divertenti sono state postate sui social

Attimi di goliardia nello spogliatoio del Paris Saint Germain, dove Marco Verratti è stato vittima di uno scherzo da parte dei compagni di squadra. Al centrocampista italiano, infatti, è stato "sequestrato" il telefono per... giocarci a pallanuoto! Proprio così: i protagonisti della goliardata sono stati Mbappé, Paredes e Marquinhos, che hanno iniziato a lanciarsi lo smartphone di Verratti mentre erano immersi in piscina. Il tutto è stato immortalato da Kurzawa, che ha poi diffuso le immagini - ben presto diventate virali - sui social. E Verratti? Impietrito a bordo piscina, la reazione del centrocampista italiano è stata un mix di divertimento e terrore. Per fortuna, alla fine, il telefono è stato messo in salvo. E anche i rapporti tra Verratti e i compagni...