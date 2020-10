Viola: "Individuare comuni più colpiti e metterli in lockdown"

Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, in un'intervista a Repubblica: "Non si può andare avanti con un decreto ogni 15 giorni, bisogna individuare subito i comuni più colpiti e metterli in lockdown, o a Natale avremo tutta l'Italia chiusa in casa. Ma non serve un lockdown generalizzato, occorre studiare il territorio e chiudere dove il virus circola di più, anche a livello di singoli comuni. Un valore di Rt sopra a 1,5 dovrebbe spingerci a intervenire. Bisognerebbe rendere le mascherine obbligatorie a scuola sempre, anche durante le lezioni"