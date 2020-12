Nell’ultima gara persa 1-0 in casa contro il Lione era uscito in lacrime dopo una brutta entrata, ora Neymar potrebbe rendersi protagonista di un recupero lampo. Già il PSG, rispetto alla distorsione alla caviglia sinistra del brasiliano, aveva parlato di 'bilancio rassicurante' dopo la partita. Ma adesso, come riportato dalla stampa francese, l’attaccante (che salterà la gara di mercoledì con il Lorient) potrebbe già giocare a Lille il prossimo 20 dicembre. A confermarlo è stato lo stesso allenatore dei parigini, Thomas Tuchel, in conferenza stampa: "Spero che Neymar possa giocare contro il Lille, questo è l'obiettivo. Non è impossibile che giocherà di nuovo prima della sosta, proveremo di tutto. Non posso dire sì o no, dobbiamo aspettare degli esami. Potremo fornire maggiori dettagli in seguito". L’infortunio del brasiliano, dunque, richiederebbe un minimo riposo e le stime indicano generalmente uno stop di tre settimane. Ma Neymar, contro ogni previsione, potrebbe già tornare domenica. La diagnosi fatta dopo le prime immagini ha infatti sorpreso lo staff medico, che non ha trovato tracce di lesioni ai legamenti. Il numero 10 del PSG sembra aver subito solo uno stiramento, ma senza rotture.