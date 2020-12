Attraverso i suoi canali social, il brasiliano dà appuntamento a Messi per la sfida degli ottavi di Champions tra Psg e Barcellona. Ma il suo messaggio ribadisce ancora una volta il forte desiderio di tornare a giocare insieme a Leo, e non solo di incrociarlo da avversario…

Un messaggio semplice, chiaro e diretto. Ma che può essere interpretato in modi differenti, e lo stesso autore lo sa benissimo. Neymar ormai ci “gioca”, campione anche con le parole quando c’è da far discutere, alimentare voci. La sua voglia di tornare a giocare al fianco di Leo Messi, con cui condivise 4 stagioni (2013-2017) prima del clamoroso passaggio al Psg, è cosa nota, e il brasiliano anche recentemente non ha nascosto quello che è il suo desiderio più grande, lanciando il messaggio ai “suoi” sceicchi che sanno bene che a giugno la Pulce lascerà il Barcellona.