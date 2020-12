Neymar tornerà in campo nel 2021. A comunicarlo è il Paris Saint-Germain a sei giorni dalla durissima entrata di Thiago Mendes (poi espulso), che aveva costretto l'asso brasiliano a uscire dal campo in lacrime nella sfida di Ligue 1 persa 1-0 contro il Lione. Confermato il primo referto, che parlava di distorsione alla caviglia sinistra. "La distorsione - si legge nel comunicato del club - ha evidenziato una contusione ossea per la quale il giocatore prosegue le sue terapie nel centro sportivo del Psg. Il suo ritorno in campo è previsto per gennaio". Per un infortunio come quello rimediato dal brasiliano, le stime indicano generalmente uno stop di tre settimane.