Weekend da dimenticare per Mauro Icardi. Mentre l'attaccante argentino del Psg era in ritiro con i suoi compagni di squadra alla vigilia della partita di Ligue 1 in programma sul campo del Lorient, persa per 3-2 domenica, la villa con piscina in cui il centravanti dell'Inter vive con la sua famiglia in Neuilly-sur-Seine è stata saccheggiata dai ladri. A raccontare l'accaduto è L'Equipe: il furto è avvenuto nella giornata di sabato e ad allertare domenica mattina Icardi sono stati i suoi domestici. I ladri hanno pianificato l'azione nei minimi dettagli, agendo quando in casa non c'era nessuno, e hanno portato via oggetti dal valore di circa 400mila euro, come gioielli, orologi e abiti di lusso. Nel pomeriggio di domenica gli agenti della Procura di Nanterre hanno rilevato impronte e tracce di Dna e sul caso è stata avviata un'indagine.