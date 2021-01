Piano studiato

Quella dei ladri sembra essere stata un'azione pianificata nei minimi dettagli. I malviventi, sicuri di non trovare il centrocampista statunitense in casa in quanto impegnato all'Allianz Stadium (McKennie è rimasto quasi per tutta la gara in panchina, entrando in campo soltanto nei minuti finali), sono entrati nell'abitazione forzando la finestra del bagno. Dopo la denuncia del calciatore, che ha scoperto tutto nella giornata successiva, giovedì 28 gennaio, la polizia scientifica ha ispezionato tutte le stanze della casa in cerca di possibili tracce. Secondo le prime ipotesi, per poter completare il colpo nella maniera più rapida e indisturbata possibile i ladri sarebbero stati almeno due. I malviventi avrebbero anche studiato non solo le abitudini del giocatore, ma anche quelle del vicinato per evitare di incontrare qualcuno mentre il furto era in atto.