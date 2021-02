Psg, Neymar va ko: in dubbio per il Barça?

Nonostante la vittoria contro il Caen nei 32esimi di finale di Coppa di Francia, non può sorridere il Paris Saint Germain. Destano, infatti, preoccupazione le condizioni di Neymar che, schierato titolare da Mauricio Pochettino, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 60’, con i parigini già in vantaggio (gol di Kean al 49’) a causa di un problema muscolare, molto probabilmente all'adduttore. Bersagliato dagli avversari, in particolare da Yago, il brasiliano, dopo l'ennesimo duello si è fermato e ha imboccato direttamente la via degli spogliatoi dolorante.



In precedenza, Neymar aveva subito un colpo al ginocchio proprio da Yago ma dopo essersi sottoposto alle cure dei sanitari aveva ripreso regolarmente il suo posto in campo. Successivamente a un altro scontro, la stella dei parigini ha abbandonato il terreno di gioco, visibilmente contrariato e preoccupato, sostituito da Mbappé. Dal club non filtra nulla circa le condizioni del brasiliano ma molto presumibilmente l'entità dell'infortunio verrà valutato nelle prossime ore. Qualora si trattasse di un problema muscolare, Neymar sarebbe comunque in dubbio per l'importante sfida di Champions League contro il Barcellona, valida per gli ottavi di finale e in programma martedì 16 febbraio.